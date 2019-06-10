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Çocukları obezite riskine götüren tehlike

İngiliz Gıda Vakfı (BNF), uyku eksikliği yaşayan binlerce çocuğun obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkaran bir araştırma gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere’de yapılan bir araştırma, uyku eksikliğinin, çocukları obezite riskiyle karşı karşıya bıraktığını ortaya çıkardı.
 
İngiltere merkezli Independent’te yer alan habere göre, BNF tarafından 6 binden fazla ilkokul bir ve ikinci sınıf öğrencisiyle anket yapıldı. Buna göre, birinci sınıf öğrencilerinin yüzde 32’sinin, ikinci sınıf öğrencilerinin ise yüzde 70’inin günde 9 saatten az uyuduğu tespit edildi. Haberde, bu yaş grubundaki çocukların günde en az 9 saat uyumaları gerektiği bilgisi aktarıldı.
 
İkinci sınıf öğrencileriyle yapılan anket sonucunda, katılımcıların yarısının gecenin ilerleyen saatlerinde en az bir kere uyandıkları da bildirildi.
 
BESLENME ALIŞKANLIKLARI BOZULUYOR
 
Çocukların beslenme alışkanlıklarını da irdeleyen araştırma, birinci sınıf öğrencilerinin onda birinin, ikinci sınıf öğrencilerinin ise dörtte birinin kahvaltı yapmadığı bulgusuna ulaştı. Çocuklarının büyük bölümünün kilit rolde bulunan besin maddelerinden mahrum kaldığını aktaran araştırma sonuçları, ikinci sınıf öğrencilerinin yalnızca yüzde 18’inin kahvaltıda meyve veya sebze tükettiklerini tespit etti.
 
BNF’de görev alan kıdemli araştırmacılardan Dr. Lucy Chambers, kötü bir gece uykusunun hem yetişkinleri hem de çocukları “sağlıksız yiyecek tercihlerine sürüklediğini” söyledi.
 
UYKUSUZLUK, HUYSUZ VE ASABİ YAPIYOR
 
Rahatsız bir uykunun hem yetişkinleri hem de çocukları huysuz ve asabi yaptığını aktaran Chambers, “Kalitesiz bir uyku, aşırı kalori alımı ve sağlıksız gıdalarla atıştırma sıklığı noktalarında beslenme tercihleri üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.” diye konuştu.
 
BİRÇOK ÖNEMLİ HASTALIĞI TETİKLİYOR
 
BNF’nin bu yıl başlarında yayımladığı bir rapora atıfta bulunan Dr. Lucy Chambers, “Uyku eksikliği; kalp rahatsızlıkları, felç, Tip-2 diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi hastalıkların artması riskiyle ilişkilidir.” sözlerini kullandı.

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