Çölyak hastalarına özel yemek hizmeti

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:02

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de ender bir projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, çölyak hastası personel ve vatandaşların bu hizmetten faydalanacağını söyledi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık personeli Filiz Elif Samancı da çölyak hastalarının yemekhanede artık rahatlıkla yemek yiyebileceklerini bildirdi.

Kızının da çölyak hastası olduğunu aktaran Samancı, "Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu çalıştayın kazanımlarından bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Salgın öncesinde hastane olarak bu adımı attık fakat pandemi araya girince biraz yavaşladı. Yemekhanemiz içinde çölyak hastalarına özel yiyeceklerimiz mevcut." diye konuştu.

Samancı, çölyakın glütensiz beslenmeyi gerektiren ince bağırsak hastalığı olduğunu vurgulayarak, "Glüten dediğimiz madde aslında bir protein ve glüten olunca vücut alerji geçiriyor ve vitaminler emilmeden ayrılıyor. Karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, göbekte öne doğru şişkinlik ve ağır diş bozuklukları gibi pek çok belirtisi var." değerlendirmesinde bulundu.