COVID-19'un sıfır noktasındaki 'Yarasa Kadın' konuştu: Mutasyon devam edecek

star.com.tr 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:23 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:23

Koronavirüsün yarasalardan bulaştığına dair çalışmalarıyla bilinen ve bu nedenle 'Yarasa Kadın' olarak anılan üst düzey bir Çinli virolog olan Shi Zhengli, COVID-19'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Time dergisinin 2020'nin En Etkili 100 Kişisi listesinde yer alan Shi Zhengli, Çarşamba günü Çin medyasına verdiği demeçte, "Panik yapmamalıyız, ancak uzun vadede koronavirüsle birlikte yaşamaya hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Enfekte vakaların sayısının çok arttığını ve bunun yeni koronavirüsün mutasyona uğraması ve için daha fazla fırsat sağladığını belirten Shi Zhengli, yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceğini ileri sürerek, daha fazla insanın aşılanması gerektiği çağrısında bulundu.

'ABD ORDUSU VERİLERİ HACKLEDİ' İDDİASI

CNN International'da yer alan iddialara göre, ABD istihbarat teşkilatları, WIV laboratuvarında incelenen koronavirüs örnekleriyle ilgili verilerin yer aldığı bulut sistemini hackledi. İddiaların bu haftanın başlarında ses getirmesiyle, WIV'den bir açıklama yapıldı.

İddiaya göre, henüz deşifre edilmediği bildirilen Çince dil verileri, COVID-19 pandemisinin kökenlerini ortaya çıkarmanın anahtarı olabilir.

Mayıs ayı sonlarında ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin istihbarat teşkilatlarına virüsün kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve analiz etmeleri için 90 gün süre verdi. Biden ayrıca Çin'i, "tam, şeffaf, kanıta dayalı bir uluslararası soruşturmaya katılmaya ve ilgili tüm veri ve kanıtlara erişim sağlamaya teşvik etmeye çalışacağına" dair söz verdi.

Bunun öncesinde , Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir laboratuvardan sızan COVID-19 senaryosunu sorguladığı konuyla ilgili raporun tam hali yayımlandı. Raporda, virüsün yarasalardan insanlara, başka bir hayvan yoluyla bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

SHİ ZHENGLİ ÇİN ORDUSUYLA ÇALIŞTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARI REDDETTİ

Virolog Shi Zhengli, daha önce ABD medyasının SARS benzeri koronavirüs ile ilgili deneyler üzerinde Çin ordusuyla iş birliği yaptığı yönündeki iddialarını reddetmişti.

Bu yılın başlarında NBC News, Shi'nin 2018'de askeri bilim adamı Ton Yigang ile ve 2019'da şu anda merhum olarak listelenen başka bir askeri bilim adamı olan Zhou Yusen ile koronavirüs araştırması konusunda iddia edilen işbirliğine atıfta bulundu.

WIV yetkilileri, tesisin yalnızca sivil amaçlar için kullanıldığı konusunda defalarca ısrar ettiler.

Eski Trump yönetimi birçok kez, hastalığın bir Wuhan laboratuvarından kaynaklandığını iddia etti ve COVID-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendirdi. Pekin, Washington'u konuyu siyasileştirmeyi bırakmaya çağırarak, koronavirüsün ABD Ordusu laboratuvarından sızdırılmış olabileceğinde ısrar ederek iddiayı defalarca reddetti.

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