Çürüksüz dişler için 10 altın kural

IHA 12.02.2020 10:36 - Güncelleme: 12.02.2020 10:37

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, çürüksüz dişler için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“1. DİŞLERİNİZİ SABAH KAHVALTIDAN SONRA FIRÇALAYIN: Çoğu insan ağızlarında koku hissettikleri için dişlerini sabah kalkar kalkmaz fırçalar. Sabah uyandığımızda oluşan koku geceleyin yavaşlayan tükürük akış hızı kaynaklıdır. Yavaşlayan tükürük akış hızı sebebiyle bakteriler geçici olarak faaliyete geçer ve kokuya sebep olur. Uyandıktan belli bir süre sonra bu durum normale dönecektir. Doğru fırçalama sabah kahvaltıdan sonra dişler etrafındaki besin artıklarının temizlenmesi ile olacaktır.

2. ARA ÖĞÜNLERDE YAPIŞKAN GIDALARDAN KAÇININ: Şeker çürük oluşum mekanizmasının temel kaynağıdır Dişler etrafında temizlenemeyen şeker artıkları dişlerin hızlıca çürümesine sebep olur.

3. AKŞAM DİŞLERİNİZİ FIRÇALADIKTAN SONRA YEMEK YEMEYİN: Uyku öncesi ve uykudan uyanıp yenen besinler çürük oluşum hızını 3 kat artırır. Sebebi uyku halinde çürük bakterilerinin normalden daha aktif olmasıdır. Uyku öncesi dişler fırçalanmalı, dişler etrafında plak kalmamalıdır.

4. DİŞ İPİ KULLANIN: Fırçanın ulaşamadığı, dişlerin ara yüz bölgeleri diş çürüklerinin en çok görüldüğü bölgelerdir. Dişler fırçalandıktan sonra kesinlikle diş ipi kullanılmalıdır.

5. ALKOLSUZ AĞIZ ÇALKALAMA SULARI KULLANIN: Günde bir kez kullanılan ağız çalkalama suları çürük bakterilerinin faaliyetlerini yavaşlatacağından kullanımı son derece önemlidir.

6. DİŞ FIRÇANIZI 3-4 AYDA BİR DEĞİŞTİRİN: Deforme olan diş fırçaları doğru temizleme yapamayacağından kesinlikle değiştirilmelidir.

7. DİŞ FIRÇALAMA EĞİTİMİ ALIN: Unutulmamalıdır ki ancak doğru bir fırçalama yöntemi uygulandığında uygun bir temizleme sağlanır. Sürekli fırçalama yapılmasına rağmen durdurulamayan diş çürüklerinin sebebi yanlış fırçalamadır. Fırçalama eğitimi için hekiminize danışın.

8. DİŞ FIRÇASI SU İLE ISLATILMADAN KULLANILMALIDIR: Fırça su ile ıslatıldığında diş macunu içerisindeki flor oranı düşecektir. Flor diş çürüğünü durdurur ve engeller. Diş macunu kuru bir fırça ile diş yüzeyine uygulanmalıdır.

9. FLOR İÇEREN DİŞ MACUNLARI KULLANILMALIDIR.

10. 6 AYDA BİR DİŞ HEKİMİ ZİYARET EDİLMELİDİR: Düzenli kontrol, oluşmak üzere olan çürüklerin erken teşhisi açısından çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki çürük erken aşamada geri dönüşümlüdür.”