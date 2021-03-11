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Sağlık

Danimarka, AstraZeneca aşısını askıya aldı!

Danimarka'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan AstraZeneca aşısının kullanımına ara verildiği bildirildi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 16:27 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 16:27
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Sağlık İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda "kanda pıhtılaşma" görüldüğü yönünde şikayetler alınması üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) konuya ilişkin AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, "kanda pıhtılaşma" şikayetleri ile AstraZenaca aşısı arasında şu an için herhangi bir bağ kurulamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, Danimarka'da AstraZeneca aşısı yapılan ve kanda pıhtılaşma şikayeti bildiren bir kişinin hayatını kaybettiği, aşının uygulanmasına 14 gün ara verildiği kaydedildi.

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