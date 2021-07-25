25 Temmuz 2021 Pazar 17:37 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:37

Delta belirtileri son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüs salgınında yeni mutasyon olan Delta varyantı, daha hızlı yayılan bir virüs olmakla birlikte Delta belirtileri diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösteriyor. Peki Delta belirtileri kaç günde çıkar?

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

lk kez geçtiğimiz sene Ekim ayında Hindistan'da tespit edilen Delta (B.1.617.2), Dünya Sağlık Örgütü'nün "Endişe Verici Varyant" (VOC) kategorisine aldığı Covid-19 mutasyonlarının sonuncusu oldu.

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklar gösterdiği ortaya çıktı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor.

DELTA BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR?

Delta belirtileri grip benzeri şikayetlerle başlıyor. Kısa sürede insandan insana bulaşabilen Delta belirtileri bulaştığı andan itibaren en geç 2 gün içerisinde kendini gösteriyor.

Soğuk algınlığı benzeri belirtiler gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) Reuters'a yapılan açıklamada "WHO Delta varyantının bir parçası olarak bu mutasyonu da tüm diğer Endişe Verici Varyantlar gibi inceliyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada "Şu anda bu mutasyon yaygın gözükmüyor ve Delta varyantlarının çok küçük bir bölümünde görülüyor... Hem Delta hem de diğer Endişe Verici Varyantlar daha fazla bulaşma özellikleri gösterdiklerinden kamu sağlığı açısından daha büyük risk oluşturuyorlar" denildi.

Delta Plus mutasyonunun Hindistan'da yeni bir corona virüs dalgası oluşturmaya neden olabileceğinden endişe duyuluyor.