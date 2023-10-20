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Sağlık

Dental Estetik: Gülüş tasarımında dünya ligindeyiz

Dental Estetik, gülüş tasarımı konusunda Türkiye'nin dünya ligindeki yerini sağlamlaştırıyor.

20 Ekim 2023 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Dental Estetik: Gülüş tasarımında dünya ligindeyiz
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Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan, diş estetiğinin önemine vurgu yaparak şunları söylüyor: "Diş estetiği ve gülüş güzelliği, günümüzde her zamankinden daha fazla önemseniyor. Bir bireyin gülüşü, sadece estetik bir faktör değil, aynı zamanda özgüvenin bir yansımasıdır. Sağlıklı dişler, insanların yaşam kalitesini artırır ve genel sağlıkları için de kritik bir rol oynar. Türkiye olarak, gülüş tasarımında dünya ligindeyiz. Dental Estetik olarak, Türkiye'nin bu alanda dünya genelinde tanınan ve tercih edilen bir ülke haline gelmesinde pay sahibi olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

Turan, Dental Estetik'in diş estetiği alanındaki çabaları ve başarıları ile ilgili olarak "Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının kalitesi ve sunulan hizmetler, diş estetiği konusunda önemli bir referans haline gelmiştir. Biz, Dental Estetik olarak bu alandaki başarı ve kalitemizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz. Son teknolojik yenilikler ve uygulamalarla sürekli kendimizi güncelliyor, hastalarımıza en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Diş estetiği, sadece estetik kaygılarla sınırlı değil, aynı zamanda genel sağlık ve özgüven açısından da büyük bir etkisi olan önemli bir alandır." Şeklinde konuşuyor.

Ayrıca, diş estetiği alanındaki teknolojik gelişmelere de dikkat çeken Turan "Gelişen teknoloji sayesinde artık daha doğal ve estetik sonuçlar elde edebiliyoruz. Diş protezleri, porselen kaplamalar, implant gibi yöntemlerdeki ilerlemeler, hastalarımızın memnuniyetini artırıyor. Biz, Dental Estetik olarak, ileri teknolojiyi ve deneyimli uzman kadromuzu kullanarak her müşterimize kişiye özel çözümler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gülüş tasarımı, beyazlatma, porselen lamina ve implant gibi uygulamalarımızla hastalarımızın sağlıklı ve güzel gülüşlere kavuşmalarına yardımcı oluyoruz." İfadelerini kullanıyor.

Turan, diş estetiği alanındaki gelişmelerin estetik kaygıları olan kişilere büyük fayda sağladığını da vurguluyor: "Dental Estetik olarak, ileri teknoloji ve deneyimli uzman kadromuzla her müşterimize kişiye özel çözümler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gülüş tasarımı, beyazlatma, porselen lamina ve implant gibi diş estetiği alanındaki uygulamalarımızla hastalarımızın sağlıklı ve güzel gülüşlere kavuşmalarına yardımcı oluyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla, dünya genelinde diş estetiği konusunda Türkiye'nin adını daha fazla duyurmayı hedefliyoruz."

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  • Uğur Turan

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