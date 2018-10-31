Depresyon Cilt Hastalıklarını Tetikliyor

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, iklimsel koşulların cilt sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

“ Kış aylarında havanın kapalı ve soğuk olması depresyona neden olmakta, depresyon da cilt hastalıklarını tetiklemektedir. Depresyon ve stres gibi psikolojik faktörler pek çok deri hastalığı üzerinde tetikleyici ve alevlendirici etki yapabilir. Bu grupta sedef hastalığı, vitiligo (ala), özellikle çocuklarda saçkıran adı verilen bölgesel saç dökülmesi ve kadınlarda genel ani saç dökülmeleri ön plandadır. Ürtiker (kurdeşen), liken, atopik egzama, bazı değişik deri hastalıkları da strese bağlı sık sık tetiklenebilir. Stres ve depresyon kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek bağışıklık sistemi aracılığı ile ortaya çıkan yukarıda saydığımız bir çok deri hastalığının başlamasına neden olur. Sonuçta sedef, egzema, kurdeşen, saç dökülmesi gibi deride görünür olan bu hastalıklar, hastanın stresini daha da artırarak olayı tam bir kısır döngü haline sokabilir.”

Depresyonla Gelen Cilt Hastalıklarının Tedavisinde Dermotoloji ve Psikiyatri İş Birliği Çok Önemli

Kışın deri kuruluğunun artması ve kış depresyonunun cildi ve mevcut cilt hastalıklarını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Kış aylarında cildimize gereken önemi vermeli, dermatolog kontrolünde önerilen ilaçları ve nemlendiricileri düzenli olarak kullanmalıyız. Düzenli ve yeterli miktarda uygun nemlendirici kullanımıyla, şiddetli cilt hastalıklarında kullanılan ilaç miktarının ve süresinin azalacağı unutulmamalı. Özellikle stres ve depresyonla tetiklenen cilt hastalıkların tedavisinde dermatoloji uzmanıyla birlikte pskiyatrist görüşü ve işbirliği çok önemlidir. Hastaların tedavileri hem dermatolog hem de psikiyatrist tarafından yönetilmelidir. Bu sayede hastaların iyileşmesi ve tedaviye uyumları artacaktır” dedi.

Egzama çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülüyor

Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Kış mevsiminde havaların soğumasıyla ciltte birtakım değişiklikler görülüyor. Soğuk, rüzgâr, düşük nem, kuru hava cildin kurumasına yol açıyor. Özellikle başta çocuklar olmak üzere atopik egzaması olan kişilerde ve yaşlılarda bu durum daha belirgin” diye konuştu.

Kış mevsiminde kendisini iyiden iyiye hissettiren ‘Egzama’ ile ilgili çok önemli bilgiler veren Prof. Dr. Özlem Su Küçük, “Atopik egzama daha çok çocuklarda görülüyor fakat erişkin yaş grubunu da etkileyebiliyor. Deri kuruluğu ve kaşıntı da hastalığın en önemli bulgularındandır. Yaşlılarda cilt kuruluğu sıktır. Çünkü kişi yaşlandıkça yağ ve ter bezleri gibi cilt eklerinin fonksiyonları ve cildin su içeriği azaldığı için, cilt daha nemsiz, kuru, pütürlü hale gelir” dedi.

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