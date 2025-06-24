Dijital çağda akran yalnızlığı: Kalabalıklar içinde sessizlik

Günümüzün dijital dünyasında, sosyal medya platformlarında binlerce "arkadaş"a sahip olmak artık sıradan bir durum. Ancak ekran başında geçirilen saatler arttıkça, içimizde büyüyen sessizliği fark etmek de kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde hızla yayılan, ancak her yaştan insanı etkileyen bir sorun var: Akran Yalnızlığı.

Psikolog ve Aile Danışmanı Semra Aydın, akran yalnızlığının dijital çağın görünmez tehlikelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor:

Etrafımızda binlerce kişi varmış gibi görünüyor, ama çoğu zaman gerçek anlamda kimseye dokunamıyoruz. Parmaklarımız ekrana dokunurken, kalbimiz çoğu zaman dokunulmayı bekliyor. Bu, özellikle gençler için çok yıpratıcı bir süreç.

AKRAN YALNIZLIĞI NEDİR, NASIL GELİŞİR?

Semra Aydın, akran yalnızlığını şöyle tanımlıyor: Bir kişinin, yaşıtlarıyla yeterli ve tatmin edici sosyal ilişkiler kuramaması, kendini dışlanmış ya da izole hissetmesi durumudur. Dijital çağda, sosyal medya üzerinden kurulan yüzeysel ilişkiler, gerçek dostluğun ve samimi sohbetlerin yerini tutmuyor. Bir 'beğeni' sıcak bir gülümsemenin, bir 'takip' ise samimi bir sohbetin yerini asla dolduramaz.

Akran yalnızlığının gelişiminde, sosyal medya kullanımı kadar aile yapısının da etkili olduğunu vurgulayan Aydın, "Aşırı koruyucu ya da aşırı baskıcı ailelerde büyüyen çocuklar, sosyal becerilerini geliştirmekte zorlanabiliyor. Ayrıca, aile içinde yeterince destek ve iletişim bulamayan çocuklar, akran ilişkilerinde de kendilerini yalnız hissedebiliyorlar." dedi.

BELİRTİLER VE RİSK GRUPLARI

Akran yalnızlığının belirtileri arasında, sosyal etkinliklerden kaçınma, okula gitmek istememe, mutsuzluk, içe kapanıklık ve arkadaş ilişkilerinde zorluklar yer alıyor. Aydın, "Çocuk ya da genç, sürekli yalnız vakit geçirmek istiyorsa, arkadaşlarından bahsetmiyorsa ya da sosyal medyada çok vakit geçirip gerçek hayatta yalnızsa, bu durum ciddiye alınmalı." diye uyarıyor.

NE YAPMALI?

Semra Aydın, akran yalnızlığıyla başa çıkmak için şu önerilerde bulunuyor:

- Gerçek Temasın Gücünü Hatırlayın: Bir arkadaşınıza 'Gerçekten nasılsın?' diye sormak, bazen bir mesajdan çok daha fazlasını ifade eder. Küçük bir adım, büyük bir değişimin başlangıcı olabilir.

- Dijital Dünyada Kaybolmayın: Kendinizi sosyal medyada kaybolmuş hissediyorsanız, bir adım geri atın. Kitabınızı alın, yürüyüşe çıkın, bir dostunuzla buluşun. Gerçek hayat, ekranın dışında başlar.

- Yalnızlık Utanılacak Bir Şey Değil: Herkesin hayatı mükemmel görünse de, çoğu kişi aynı duyguları yaşıyor. Yalnız hissetmek, insan olmanın bir parçası. Bu duygudan utanmayın, kendinizi suçlamayın.

- Destek İstemekten Çekinmeyin: Yalnızlık duygunuzla baş edemiyorsanız, bir uzmana başvurmak güçsüzlük değil, cesarettir. Yardım istemek, iyileşmenin ilk adımıdır.

- GERÇEK BAĞLAR KURMAK İÇİN CESUR OLUN

Semra Aydın sözlerini şöyle tamamlıyor: Tüm gençlere sesleniyorum. Sen değerlisin. Yalnız hissettiğinde bunu hatırla ve kendine bir dost eli uzatmayı unutma. Dijital kalabalıklar arasında kaybolma; gerçek bağlar kurmak için cesur ol!