Diş eti hastalıkları Alzheimer'ı tetikliyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Alzheimer hastalığına bulaşıcı bir hastalığın neden olabileceği gösteriyor. Diş eti hastalığını tetiklediği bilinen (gingivitis) poronas gingivalis (P. gingivalis) adlı bakterilerin Alzheimer hastalığını tetiklediği keşfedildi.

Araştırmacılar diş eti iltihabının Alzheimer hastalığı olan insanlar arasında daha yaygın olduğunu gözlemdi. Araştırma ekibi, P. gingivalis tarafından üretilen proteinlerin Alzheimer hastalığı olan insanların beyninde daha yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunu da keşfettiler.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, ağızdan P. gingivalis ile enfekte olmuş farelerin daha sonra beyin enfeksiyonu ve bozulma belirtileri gösterdiğini buldular; Erken evre demansı (bunama) olan insanlarda bulunanlara benzer işaretler buldular. Ayrıca yeni geliştirilen bir ilacın bakteriyel enfeksiyonu temizleyebileceğini ve beyin bozulmasını durdurabildiğini de keşfettiler. Yeni ilaç şimdi klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor.

Araştırma ekibi, Polonya'daki Jagiellonian Üniversitesi, California Üniversitesi, Louisville Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Harvard Üniversitesi'nin ABD'deki Diş Hekimliği Fakültesi, Avustralya’da bulunan Melbourne Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nden oluşuyor. Ekip bazı araştırmacılar tarafından kurulan biyoteknoloji şirketi Cortexyme tarafından finanse edildi.

Araştırma sonuçları hakkında konuşan ekip yetkilisi, "Bu araştırma Alzheimer hastalığının tedavisinde bir gelişme olarak kabul edilirken, araştırma çok erken bir aşamadadır. P. gingivalis'in insanlarda Alzheimer hastalığına neden olduğu veya ilacın işe yarayacağı daha sonra yapılacak araştırmalar ile kanıtlanacaktır." açıklamasında bulundu.