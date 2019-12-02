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Diyabetik yaraları iyileştiren krem

Atatürk Üniversitesi’nde akademisyenler, çaşır bitkisinden diyabet yaralarını iyileştiren krem ve sprey üretti. Hayvanlar üzerindeki çalışmalar sürerken, ürünün 2022’de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Dr. Elif Feyza Topdaş ile Prof. Dr. Memnune Şengül çaşır bitkisi üzerene incelemelerde bulundu. Çaşırda buldukları bazı maddelerin diyabete iyi gelebileceğini belirleyen iki akademisyen, Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Taghizadehghalehjoughi ile ortak çalışma yaptı.

HIZLI İYİLEŞME SAĞLIYOR

Bitkiden elde edilen madde ile krem ve sprey üreten bilim kadınları, buluşlarını diyabet yaraları oluşturdukları deney hayvanları üzerinde uyguladı.Ürettikleri maddenin hayvanlardaki yaraları 20- 25 günde iyileştirdiğini belirleyen akademisyenler, krem ve spreye isimlerinin baş harflerini oluşturan MEFA adını vererek çalışmalarını sürdürdü.Bir taraftan laboratuvar ortamında krem ve spreyle ilgili son kontrollerini yapan akademisyenler, bir taraftan da insanlar üzerinde denenmesi için Etik Kurul’a müracaat etti.

Atatürk Üniversitesi rektörlüğünün destek verdiği çalışmada önemli başarı sağlayan iki akademisyen, 2022’de ürettikleri krem ve spreyi piyasaya sürmeyi planlıyor. Prof. Dr. Şengül, “Kısa sürede diyabet yaralarında iyileşme sağladığını, kabuk bağladığını tespit ettik. Bunun üzerine krem ürettik. Diyabet hastalarının ayak parmaklarında yaralar oluşmadan önce bu krem uygulanacak. Yara oluşumunu engelleme amaçlı bir krem. Yüzde 1 ve yüzde 5’lik formlarda iki ayrı sprey ürettik. Yüzde 1’lik sprey daha hafif yaralarda, diğeri ise biraz daha derin olduğunda iyileşmesini sağlayacak” diye konuştu.

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