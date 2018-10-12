DNA ile ikiz doğumları arasındaki ilişki çözüldü

Xinhua haber ajansına göre, bu ilişkinin keşfedilmesi, BGI'nin bugüne kadar yaptığı Çin halkına ilişkin en kapsamlı genetik analizden kaynaklanan en yeni bulguların bir bölümü.

BGI'nin 2016'da başlattığı kapsamlı tarama çalışması, Çin'in 34 idari bölgesinin 31'inden ve resmen tanınan 56 etnik grubun 37'sinden katılan 141 bin 431 Çinli kadının müdahalesiz doğum öncesi testlerine (NIPT) ilişkin veriyi içeriyor.

Genomların bir kesimini inceleyen ve analiz eden Çinli ve Amerikalı bilimciler son olarak 16 bilinmeyen genetik ilişkiyi kapsayan bulgularda belirli benzerlikler gördüklerini açıkladılar. Bunlar, anne plazmasında söz konusu genetik bağlantıyla klinik olarak ilgili viral enfeksiyon örnekleri ve Çin halkının genetik yapısına ve tarihine içeriden bakış modelleri.

Bu 16 bilinmeyen genetik ilişkinin biri de, ikiz doğumunun sıklığıyla bağlantılı olduğu anlaşılan NRG1 olarak anılan gendeki farklılaşma. Ayrıca bilimciler, genin bir türünün de ikiz doğuran annelerde yaygın olduğunu ve tiroid bezinin aşırı faaliyeti ile ilintili olduğunu saptadılar.

Araştırmaya göre, EMB olarak anılan bir başka genin bir türü de ileri yaşta ilk kez anne olanlarla ilintili.

Bilim insanları Çin'in farklı etnik gruplarının evrim öyküsünü modellemeyi de başardılar; boy ve vücut kitle indeksi gibi fenotiplere yol açan özgün genetik ortamı kesinlikle saptadılar ve Çinli gen yapısına ilişkin viral DNA dağılımını tanımladılar.