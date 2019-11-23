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'Doğum ağrıları ilaçsız azaltılabilir'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, normal doğum için takip ettikleri anne adaylarının doğum esnasında olabildiğince aktif ve hareketli olmalarını tercih ettiklerini bildirdi.

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Bu şekilde anne adayının ağrıya odaklanmadığını ve süreci daha pozitif şekilde takip etmesine yardımcı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Yazıcıoğlu, doğum esnasında anne adayının dikey pozisyonda yer çekiminden faydalanarak doğumu gerçekleştirmesinin ağrıyı yönetmede büyük oranda fayda sağlayacağını kaydetti. 

Güzel kokulu esanslar ve yağlar

Yrd. Doç. Dr. Yazıcıoğlu, normal doğum esnasında anne adayının doğum ağrılarını yönetmekte zorluk yaşadığını söyleyerek, “Bu durumda ‘epidural anestezi’ tercih ediliyorken, artık anneler olabildiğince müdahalesiz, tamamen doğasında seyreden normal doğum yapmayı istiyor. Bu noktada aroma terapi bize büyük oranda destek sağlıyor. Aroma terapi esnasında kullandığımız birtakım güzel kokulu esanslar ve yağlar sayesinde annenin doğum esnasını yönetmede kolaylık sağlayabiliyoruz. Özellikle yasemin, gül ve lavanta yağı annenin doğum ağrısını yönetmede büyük oranda fayda sağlıyor” dedi.

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