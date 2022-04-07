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Sağlık

Doğuştan sağ kulak kepçesi olmayan gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı. Akdağ sayesinde hayaline kavuştuğunu belirten Hamdi Aksoy, 'Şu an her şey yolunda, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, 'Çok güzel olmuş, hayırlı olsun.' dediler. Onlar da benimle birlikte mutlu oldu.' dedi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 11:39
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Karaman'da çiftçilik yapan 23 yaşındaki Hamdi Aksoy, doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için sosyal hayatında zorluklar yaşamaya başlayınca yaptığı araştırmalar sonucu SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ'a ulaştı.

- KIKIRDAK DOKUSU ŞEKİLLENDİRİLİP, KENDİ KULAK DERİSİYLE KAPLANDI

Operasyonu gerçekleştiren Akdağ, AA muhabirine, daha önce yaptığı kulak kepçesi ameliyatını duyması üzerine hastasının kendisine ulaştığını söyledi.

Aksoy'un rahatsızlığının "küçük kulak" veya "kulak yokluğu" olarak tanımlanan "mikrotia" olduğunu belirten Akdağ, "Bu çocukların bazen duyma problemi olabiliyor, hastalar bazen duyma sorunu olmadan kulak kepçesi yokluğuyla da karşımıza çıkabiliyor. Bu hastaları duyması ve kulak kepçesiyle genel değerlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

Hastaların genellikle 6-7 yaşında kendilerine başvurduğunu anlatan Akdağ, kişinin kaburgasındaki kıkırdak dokusu ve kulak derisinden tek seansta kulak kepçesi yaptıklarını dile getirdi.

Akdağ, Hamdi Aksoy'un vakaların geneline göre ileri bir yaşta kendilerine ulaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Estetik anlamda çok gecikmiş değil. 20-30 olsa da fark etmez. Bu hastanın kaburgasından, kişinin hayatını olumsuz etkilemeyecek bir bölgesinden kıkırdak dokusu aldık. Şekillendirdik ve kendi kulak derisiyle kapladık. Bir aylık pansuman sürecinden sonra pansuman da bırakıldı. Hasta normal sosyal hayatına devam ediyor. Hamdi'nin işitme sorunu yoktu. Hamdi de artık maske ve gözlük takabilir, herhangi bir sorunu kalmadı. Diğer kulağı nasılsa sağ kulağı da öyle. Kulağın şekli de değişmeyecek hatta aylar yıllar geçince iki kulak birbirine daha çok benzeyecek. Renk farklılığı olmayacak. Kendi dokusundan yaptığımız için enfeksiyon da olmaz."

Benzer rahatsızlığı olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon sıkıntıları ile kendisine ulaştığını anlatan Akdağ, "Bu hastalar genelde saçlarını uzatır, sürekli bere takar. Durumlarını kamufle etmeye çalışır. Okul döneminde de akran baskısıyla çocuklar bize gelmek durumunda kalıyor. Biz de genelde okul öncesi dönemde eğer vücut oranları da uygunsa operasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- HAYALİNE KAVUŞTU

Hamdi Aksoy da sağ kulak kepçesinin olmamasının sıkıntısını yıllarca çektiğini söyledi.

Akdağ sayesinde hayaline kavuştuğunu belirten Aksoy, "Şu an her şey yolunda, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, 'Çok güzel olmuş, hayırlı olsun.' dediler. Onlar da benimle birlikte mutlu oldu." dedi.

  • Göğüs kafesi
  • kıkırdak
  • kulak

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