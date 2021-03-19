Doktorlar uyardı! Şiddetli baş ağrısını görmezden gelmeyin

DHA 19 Mart 2021 Cuma 10:51 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 10:51

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, 15-21 Mart Dünya Beyin Farkındalığı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Özlece, beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı belirtinin baş ağrısı olduğunu söyleyerek, "Ağrı kesicilere yanıt vermeyen, geceleri uykudan uyandıran şiddetli bir baş ağrısı görmezden gelinmemeli ve nöroloji hekimine başvurulmalı. Beyin hastalıkları, kronik ve iyileşme potansiyeli düşük hastalıklar olduğu için beynimizi korumak büyük önem taşıyor" dedi.

'ALZHEİMER YAYGIN ŞEKİLDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI'

Nörolojik hastalıkların dünyada çok yaygın görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Özlüce, "Baş ağrısı, dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar arasında. Beyin damar hastalıklarından da inme ve beyin kanamaları, ölüm oranı yüksek hastalıklar arasında ikinci sırada bulunuyor. Son yıllarda Alzheimer hastalığı da çok yaygın şekilde görülmeye başladı. Baş ağrıları 'primer' ve 'sekonder' olarak iki gruba ayrılıyor. Primer, yani birinci baş ağrıları beyinle ilgili olabiliyor. Sekonder ağrılar, genellikle başka bir hastalığın belirtisi olarak kendini gösteriyor. Örneğin migren ve gerilim türü baş ağrıları birinci gruba giriyor. Bu hastalıklar sık görülmesine karşın yeterince önemsenmiyor. Düzenli tedavi edilmediğinde de başka rahatsızlıklara da neden olabiliyor" diye konuştu.

BAŞ AĞRISINA EŞLİK EDEN BULGULAR

Beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı işaretin baş ağrısı olduğunu vurgulayan Özlüce, şunları kaydetti:

"Beyin hasarını işaret eden bazı bulgular var. Hem hasta hem de hekimin hayati önem taşıyan bu işaretleri atlamaması gerekiyor. Beyin hastalıkları ile ilgili en uyarıcı semptom, baş ağrısıdır. Çok sık görülen, ağrı kesicilere yanıt vermeyen, geceleri uykudan uyandıran şiddetli ağrıları hiçbir zaman es geçmemeli. Bununla birlikte ağrıya eşlik eden bulantı, kusma, çift görme, epilepsi nöbetleri bizim için önem taşıyor. Kolda ve bacakta karıncalanmalar, güçsüzlük, uyuşukluk da gözlenmesi gereken belirtiler arasında. Bu durumda en acil şekilde nörolojik hekime başvurulması gerekiyor. Çünkü zaman geçtikçe beyin hücreleri çok ciddi hasar alabilir" ifadesini kullandı.

Belli yaşın üzerindeki unutkanlığın beyin hasarına işaret ettiğini söyleyen Özlüce, "50 yaş üzerindeki kişilerdeki unutkanlığı ciddiye alıyoruz. Unutkanlığa birçok şey neden olabilir. Unutkanlığın çok sık görülmesi durumunda nörolojik tedavi gerekiyor" ifadesini kullandı.