Dornaz Alfa nedir? Dornaz Alfa ilacı koronavirüse iyi gelir mi?

17 Nisan 2020 Cuma 13:54 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 13:54

Dornaz Alfa adıyla Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın duyurduğu ilaç, koronavirüs salgınının tedavisi açısından dikkat çekiyor. Koronavirüs ilacı olabileceği hususunda bazı gelişmelerin yaşandığı Dornaz Alfa, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığı duyurunun ardından koronavirüs tedavisinde yeni bir umut yarattı. Dornaz Alfa ilacı koronavirüse iyi geliyor mu? İşte, Dornaz Alfa ilacı hakkında detaylı bilgiler

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamnda yapılan aşı ve ilaç çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, korona virüs tedavisinde sevindiren haberi duyurdu. Ovalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dornaz alfa koronavirüs hastaların tedavisinde klinik testlere alınması gerektiğini belirtti. Ercüment Ovalı'nın açıklamasının ardından koronavirüs tedavisinde heyecan yaratan dornaz alfa nedir sorusunun yanıtı çok sayıda kişi tarafından merak konusu oldu.

Koronavirüsü tedavisi ve aşısı için tüm dünyanın gözü kulağı gelecek olumlu haberlere çevrilmişken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs tedavisi için kullanılabilecek dornaz alfa ilacıyla ilgili açıklama yaptı.

DORNAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa, DNA'yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar. Kistik fibroz hastalarının akciğerlerindeki viskoziteyi azaltan Dornaz Alfa, salgıların temizlenmesine olanak sağlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, günlerdir konuşulan, koronavirüs tedavisinde etkili olabilecek ilacın ismini açıkladı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz alfa ilacının büyük bir etki gösterdiğini ve acilen klinik test denemelerinin başlaması gerektiğini duyurdu.

DORNAZ ALFA KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİNDE KULLANILACAK MI?

Henüz ilaç ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Prof. Dr. Ercüment Ovalı kullanılması yönünde Sağlık Bakanlığı’na tavsiyede bulunuyor.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

“1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.”

DORNAZ ALFA ETKEN MADDESİ NEDİR?

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.Kistik fibrozisde, mukolitik. Günde bir ampul inhale edilir. Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyonları; aşırı duyarlılık. Yan etkiler; farenjit, larenjit, ses değişikliği, allerjik reaksiyonlar…