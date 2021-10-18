DSÖ, ''Sağlıklı 2022 Dünya Kupası'' için Katar ile iş birliği yapacak

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:53 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:54

Örgütün Cenevre'deki merkezinde tanıtımı yapılan ve DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus, Katar Sağlık Bakanı Muhammed El Kuvari ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katıldığı "Sağlıklı 2022 Dünya Kupası - Spor ve Sağlık İçin Miras Oluşturmak" adlı projede, gelecek sene düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın yanı sıra uluslararası spor turnuvalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgınlara karşı sağlık güvenliğinin desteklenmesi hedeflendi.

Üç yıl sürecek proje kapsamında DSÖ, FIFA ve Katar hükümeti, sağlıklı yaşam ile beden ve ruh sağlığının önemine dikkati çeken etkinlikler düzenleyecek.

Projenin tanıtımında konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghrebreyesus, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın salgın döneminde düzenlenecek ilk dünya kupası olacağına vurgu yaparak, "Bu etkinlik dünyanın pandemiden kurtulmak üzere olduğu bu günlerde, sporun sağlığı nasıl destekleyebileceğini göstermek için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ghrebreyesus, Katar'ın küresel anlamda sağlık güvenliğini destekleme ve bu konuda zor durumda olan ülkelere yardım sağlama konusundaki desteklerine teşekkür etti ve "Katar'ın gönüllülük alanında yaptığı yardımlar, dünya çapında çalışmalarımız için kritik önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Katar Sağlık Bakanı Kuvari ise "Hedefimiz sadece başarılı bir spor etkinliği düzenlemek değil, aynı zamanda mümkün olan en sağlıklı spor etkinliğini düzenleyebilmektir. Bu sebeple DSÖ ile ortak çalışma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Kuvari, 2022 Dünya Kupası'nı sağlık güvenliği içinde düzenlemek, bundan sonraki büyük çaplı spor organizasyonlarına örnek olabilmek için DSÖ ve FIFA ile yakın çalışma temennilerinde bulundu.

FIFA Başkanı Infantino da Dünya Kupası için DSÖ'nün Katar ile yakından çalışmasını olumlu karşıladığını belirterek, "Son iki yılda FIFA ve DSÖ olarak, özellikle Kovid-19'un meydana getirdiği zorluklar ışığında, dünya çapında çok sayıda insana fiziksel ve zihinsel sağlığın önemini tanıtma çabalarımızı artırdık." açıklamasında bulundu.

Bu projenin dünya çapında sağlık güvenliğine olumlu katkılar sağlayacağını kaydeden Infantino, "Herkes için sağlık mesajını daha fazla duyurma yolunda futbol dünyasıyla birlikte çalışmaya kararlıyız." diye konuştu.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.