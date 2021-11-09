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Sağlık

DSÖ'den Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 101 kişinin hayatını kaybettiği yakıt tankeri patlamasının ardından ülkeye 6,6 ton acil tıbbi malzeme gönderdi.

AA9 Kasım 2021 Salı 22:32 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 22:33
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DSÖ Sierra Leone Temsilcisi Dr. Steven Shongwe, yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kazanın ardından DSÖ Sierra Leone yetkililerinin 24 saat içinde seferber edildiğini belirtti.

Shongwe, kazada yaralananların acil müdahale için DSÖ'nün ülkeye 6,6 ton acil tıbbi malzeme sevk ettiğini kaydetti.

Gönderilen malzemelerin ciddi yanıkları olan 600 kadar kişinin tedavisinde kullanılabileceği belirtildi.

Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

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