11 Mart 2021 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 15:24

Dünya Glokom Günü, hastalığa dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliklerle birlikte her sene hatırlatılmaktadır. Her yıl 12 Mart Dünya Glokom Günü'nde hastalığın ciddiyeti ve önemi vurgulanarak düzenli muayenenin ve erken teşhisin önemine dikkat çekilmektedir. Peki Dünya Glokom Günü nedir? Glokom ne demek?

GLOKOM NE DEMEK?

Glokom, geri dönüşü olmayan görme kaybının en büyük nedenidir. Glokom, göziçi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun artmasıdır.

Halk arasında göz tansiyonu ve karasu adlarıyla bilinen glokom, milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığıdır.

Glokom, sık gözlenen, erken tanınıp tedavi edilmediği durumda kalıcı görme kaybına yol açan bir göz hastalığıdır.

Tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybına neden olan ve halk arasında Göz Tansiyonu ya da Karasu adlarıyla da bilinen Glokom, kırk yaş üzerindeki her 40 kişiden 1'inde görülür ve hastalığın ortaya çıktığı 10 kişiden 1'inde total körlüğe neden olabilir. Glokom, göz sinirini tutan yaygın bir göz hastalığıdır. Genel olarak göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz sinirine zarar verebilecek düzeyde olmasıyla ortaya çıkar. Tedavi edilmezse total görme kaybına yol açabilir.

DÜNYA GLOKOM GÜNÜ NEDİR?

Glokom hastaları; glokom hastalığı, tedavisi ve olası riskleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmalıdırlar. Risk altındaki kişiler yılda en az bir kere göz muayenesinden geçmelidirler, çünkü gerekli tedaviyi almayan glokom hastaları tam görme kaybı olasılığı ile karşı karşıya kalabilir. Glokom hastalığına dikkat çekmek için her yıl 12 Mart Dünya Glokom Günü olarak kutlanmaktadır.

GLOKOM BELİRTİLERİ

Glokom tedavisinde birçok hastalıkta olduğu gibi erken tanı çok önemlidir. Hastalık ilerleyip görme kaybına yol açmışsa ne yazık ki, bunun bir geri dönüşü yoktur. Çoğunlukla belirti vermeyen glokom, erken teşhis edilemeyip tedaviye başlanmadığı zaman kalıcı görme kayıplarına neden oluyor.

Sinsi ilerlemesi nedeniyle erken dönemde birçok hastada hiçbir belirti göstermeyebilir. Bu nedenle hiçbir göz şikayetiniz olmasa da düzenli muayene olmanız çok önemlidir. Hastalık ilerledikçe aşağıdaki belirtilere rastlanabilir:

Sabahları baş ağrısı

Zaman zaman bulanık görme

Gözde ağrı

Işıklı halkaların görülmesi

Görme işlevinde azalma

Teşhis Nasıl Konulur?

Glokom hastalığı göz doktoru muayenesi ile tespit edilir çünkü hastalık erken evrelerde bireylere asla herhangi bir belirti vermez. Göz muayeneniz sırasında göz doktorunuz;

*Tonometre adı verilen bir cihaz ile göz içi basıncınızı ölçer.

*Yarıklı lamba biyomikroskop muayenesi ile görme sinirinizi inceler.

*Şüpheli bir durum ile karşılaşırsa (göz içi basıncı yükselmesi, görme sinirinin ortasında bulunan doğal çukurun tüm siniri kaplaması gibi) görme alanınızda bir kayıp olup olmadığını belirlemek adına görme alanı testinizi yapar.

*Görme sinirinizdeki çukurlaşmanın eşlik edebileceği görme siniri lifi tabakasındaki incelme, optik koherens tomografi gibi cihazlar ile incelenecektir. Göz tansiyonu hastalığı her bireyde görülebilir. Göz tansiyonu nedenli görme kaybını engellemenin tek yolu erken tanıdır. Görme alanında hasar olmadıkça birey hastalığın farkında değildir.