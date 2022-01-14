Dünyada ilk kez bu yöntem denenmişti! Ömer 20 aylık oldu

IHA 14 Ocak 2022 Cuma 11:57 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 11:57

23 yaşındayken kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in mücadelesi, 2011 yılında başladı. 2009 yılında bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçiren Sert'e, kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca, 8 Ağustos 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi. 2019'da hamile kalan ve 2020 yılının 4 Haziran'ında Sert, dünyaya bebeğini getirdi. 760 gram dünyaya gelen ve rahim nakli yapan doktorun ismi verilen Ömer Özkan bebek 20 aylık oldu. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Mustafa (39) ve Derya Sert (31) çifti, evlerinde çocukları ile sürdürdükleri mutlu yaşamı İHA muhabirine anlattı.

"9 YIL İÇİNDE BİRÇOK KEZ TÜP BEBEK DENEMESİ YAŞADIK"

2011 yılında rahim nakli olduğunu anımsatan Anne Derya Sert," 2009'da evlendik. 12 yıl oldu evleneli. Evlenmeden çok önce biliyorduk zaten, evlendikten sonra Ömer hocayla görüştük. Uzun soluklu bir süreçti. Çok uzun yollardan geldi bize oğlumuz. Nakil olduktan 9 yıl sonra kucağımıza alabildik. Uzun ve zorlu bir süreçti gerçekten. 9 yıl içinde birçok kez tüp bebek denemesi yaşadık, düşüklerimizde oldu kayıplarımızda oldu. Ama Rabbim bu zamana nasip etti. Çok şükür evladımızı kucağımıza aldık. Anne olmak bambaşka bir duygu gerçekten. Bütün yaşadığın çektiğin sıkıntıları hani kucağına aldığın zaman bir solukta silip atıyorsun, unutuyorsun hatırlamıyorsun. Çekirdek aile olduk. Çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık. Bütün günümüz onunla geçiyor" dedi.

"BİZ DÜNYA DA İLK OLMUŞTUK"

Dünya da ilk kendisine rahim nakli yapıldığını hatırlatan Sert, " Öncesinde yapıldı birkaç kere ama başarısız olduğu için biz dünyada ilk olmuştuk. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyada bir ilk gerçekleşti. Ömer Özkan doktorumuzun sayesinde. Tabi bizden sonra yurt dışında denendi bu nakil, aynı sene çocuklarını kucaklarına aldılar ama bizim bir 9 sene beklememiz gerekiyormuş. Rabbim böyle nasip etmiş. Çok şükür bizde 9 sene sonra yavrumuzu kucağımıza aldı" ifadelerini kullandı.

Baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Mustafa Sert, "Çocuğumuzu böyle öpüyorsak hocalarımızın sayesine, Allah razı olsun onlardan. Tarif edilemez gerçekten güzel bir duygu. Herkesin tatmasını isterim" ifadelerini kullanarak eşinin de her zaman yanında olduğunu kaydetti.