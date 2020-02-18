Duyguların yemek yeme davranışına etkisi

IHA 18 Şubat 2020 Salı12:15 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:15

Duygular ve yemek arasında bir bağ olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Stres ya da depresyonla baş etmeye çalışanların aşırı yemek yemesi bunun en önemli örneği olarak gösteriliyor. ’’Yemek bana mutluluk veriyor”, “Rahatlamak için yemek yiyorum”, “Kendimi ödüllendiriyorum”, “Stresliyken ya da üzgünken sürekli yemek yiyorum” gibi cümleler kuran insanların duygularının yeme davranışını etkileyebileceği ifade ediliyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Yazıcı, duygusal yeme ve yeme bozukluklarında farkındalıklı beslenme seansları hakkında bilgiler verdi.

“KENDİNİZİ YEME ATAĞININ İÇİNDE BULABİLİRSİNİZ”



Yemek yeme alışkanlığı hakkında bilgiler veren diyetisyen Hilal Yazıcı, "Duygusal yeme, fiziksel açlık olmaksızın kişinin içinde bulunduğu stres, üzüntü, yalnızlık, öfke gibi olumsuz duyguları düzenleme amacı ile aşerme ve gıda alımı halidir. Bu yeme davranışı sırasında geçici olarak rahatlama hissi kişiyi olumsuz duygu durumundan uzaklaştırır. Ancak kişi yeme davranışının sonrasında pişmanlık, suçluluk, utanç gibi duyguları hissetmeye başlar. Bunun ardından, besinlerden kaçınma gelir. Kısıtlamalar, şok diyetler kişiyi tekrar olumsuz duygu durumu içerisine sürükler. Sıkışmışlık hissi ile yeniden bir rahatlama arayışı ile kendini yeme atağının içinde bulur. Bu kısır döngü içerisinden bireylerin çıkabilmesi için duygularla başa çıkabilme becerisi ve farkındalıklı yeme gereklidir" dedi.

“40 DAKİKALIK FARKINDALIKLI BESLENME SEANSI”



Beslenme seansı hakkında bilgiler veren Yazıcı, şunları söyledi:

“Beslenme ve diyet polikliniğimizde, 40 dakika süren farkındalıklı beslenme seansı ile hedefimiz kişinin; yeme davranışını farketmesi, yeme davranışını duygularından ayrıştırabilmesi, açlığı ve tokluğu farketmesi ve saygı duyması, besinleri iyi ve kötü olarak sınıflandırmadan doğru beslenme davranışını oturtması, kısıtlayıcı diyet algılarını yapılandırıp sağlıklı beslenme eğitimi verilmesi, farkındalıklı yeme becerilerinin geliştirilmesidir. Bu seanslarda; yeme davranışı değerlendirme, döngü çözümleme, gıda, duyarlılık ve yeme isteği takibi, interaktif farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Polikliniğimizde tıkanırcasına yeme, gece yeme bozukluğu ve bulimia gibi yeme bozuklukları konusunda da destek verilmektedir."