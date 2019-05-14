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Ergenlik doktorasına uluslararası ödül

Türk bilim insanları Prof. Dr. Orhan Derman ile Prof. Dr. Nuray Kanbur, ergenlik çağı hastalıkları alanında uzmanlık dalı açarak dünyada bir ilke imza attı. İkili ‘Society of Adolescent Health and Medicine (SAHM)’ tarafından ‘Kuzey Yarımküre Ödülü’ne layık görüldü.

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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman, Dünya Sağlık Örgütü’nce 10-18 yaş adolesan (ergenlik), 15-24 yaş aralığının ise gençlik dönemi olarak kabul edildiğini anımsattı. Prof. Dr. Derman, bu yaşlarda uyum problemleri, boy-kilo sorunları, yeme bozuklukları, televizyon ve sosyal medya bağımlılığı, sigara ve alkol kullanımı, akne, cinsel kimliğini ortaya koyma problemleri ve şiddet eğilimi ile karşılaşılabildiğini dile getirdi. Bu nedenle sağlıklı bir yetişkin olabilmek için adolesan döneminin sağlıklı geçirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Derman, “Biz ilk kez, HÜ bünyesinde o dönem Adolesan Bölüm Başkanı olan Tezer Kutluk ile birlikte 2004’te ‘Adolesan Doktora Programı’nı oluşturduk. Adolesan çağındakiler, Türkiye’de tek olan doktora programını tamamlayan hekimlere emanet olacak. Çalışmalarımızdan ötürü de Society of Adolescent Health and Medicine’ tarafından ‘Kuzey Yarımküre Ödülü’ne layık görüldük. Ülkem adına büyük gurur duyuyorum” dedi. 

CEMİYET BAŞKANLIĞI 

Prof. Dr. Nuray Kanbur da 20 yıldır bu alanda çalıştığını belirterek, 2004’tenberi uzman pediatristlere ergen sağlığı doktorası kapsamında eğitim verdiklerini söyledi. Öte yandan bu örgütün uluslararası kolu olan 49 ülkenin üyeliğinin bulunduğu International Chapter’da da başkanlığa Türkiye’nin aday gösterildiğini belirten Prof. Dr. Kanbur, sözlerine şöyle devam etti; “2019-2020 döneminde başkan olarak seçildim ve 2020-2023 tarihlerinde de başkanlık yapacağım. İlk kez Türkiye’den bir bilim insanı başkanlık yapacak.”

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