Eski futbolcuların demans’tan ölme riski daha fazla

Araştırmanın West Bromwich Albion’un eski futbolcusu Jeff Astle’nin kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başladığı kaydedildi. İngiltere Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbolcular Derneğinin yaptırdığı araştırma kapsamında, 1900 ve 1976 yılları arasında profesyonel futbolcu olan 7 bin 638 kişi ile futbol oynamayan 23 bin kişinin ölümleri karşılaştırmalı olarak incelendi.

Araştırma ekibinden Dr. Willie Stewart, futbol oynamayanlara kıyasla eski futbolcularda demanstan ölme olasılığının 3 buçuk kat arttığını, alzaymır görülme riskinin 5, motor nöron hastalığının yaklaşık 4, parkinsonun da 2 kat fazla olduğunu söyledi. Stewart, araştırmanın herhangi bir spor branşındaki nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığını inceleyen bugüne kadar yapılmış en geniş çaplı çalışma olduğunu kaydetti.