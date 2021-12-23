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Sağlık

Fransa'da 91 bin 608 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Fransa'da 91 bin 608 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:49
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Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 91 bin 608 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 179 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 208'ü yoğun bakımda 16 bin 60 kişi tedavi görüyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, bugünkü Kovid-19 verilerinin iyi olmadığını belirterek, günlük pozitif vaka sayısının salgının başlangıcından bu yana kaydedilen "en kötü" veri olduğuna dikkati çekti.

Bakan Veran, birçok ülkede olduğu gibi, Fransa'da da omicron varyantı dalgasına karşı kendilerini hatırlatma dozuyla koruyacaklarını ifade etti.

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