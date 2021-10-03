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Sağlık

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 117 bine yaklaştı

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 744 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı sayısı 116 bin 798'e çıktı.

AA3 Ekim 2021 Pazar 22:37 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 22:37
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Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 798'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 3 bin 744 artışla 7 milyon 27 bin 59 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'de kaldı.

Hastanelerde 1326'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 308 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 611 bin 547'ye ulaştı, 48 milyon 787 bin 273 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 72,4'ü tamamen aşılanmış oldu.

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