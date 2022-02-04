İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Fransa'da son 24 saatte 241 bin 49 Kovid-19 vakası kaydedildi
Sağlık

Fransa'da son 24 saatte 241 bin 49 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 241 bin 49 yeni vaka belirlendi.

AA4 Şubat 2022 Cuma 23:42 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 23:42
ABONE OL

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 355 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 132 bin 207'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 241 bin 49 kişide virüse rastlandı.

Hastanelerde 3 bin 618'i yoğun bakımda olmak üzere, 32 bin 988 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelere tedavi altına alınların sayısı yüzde 3,26'ya, yoğun bakıma girenlerin sayısı yüzde 5,80 arttı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede Kovid-19 aşılarını tamamlayan sayısı yüzde 78,4'e yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.