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Sağlık

Fransa'da son 24 saatte 315 bin 363 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 315 bin 363 yeni vaka tespit edildi.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 22:45 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 22:46
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Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 277 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 131 bin 588'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 315 bin 363 kişide virüse rastlandı.

Hastanelerde 3 bin 700'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 720 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD şirketi Pfizer tarafından Kovid-19'un tedavisi amacıyla üretilen "Paxlovid" isimli ilaçtan 10 bin kutunun ülkeye getirildiği ve ilacın 4 Şubat'tan itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle uygulanan bazı tedbirler de kaldırıldı. Kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu bugün itibarıyla sona erdi.

Fransa Yüksek Sağlık Otoritesinden 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Paxlovid" isimli ilacın kullanımına onay verildiği kaydedilmişti.

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