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Sağlık

Fransa'dan Moderna açıklaması

Fransa'da Sağlık Yüksek Kurulu (HAS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısını, kalp kası ve zarında iltihap riskini artırdığı gerekçesiyle 30 yaşından küçüklere uygulanmaması tavsiyesinde bulundu.

AA9 Kasım 2021 Salı 18:10 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 18:10
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Kurul dün, Hastalık Sigortası Kurumu (Cnam) ve Ulusal İlaç Ajansı (ANSM) ortaklığıyla 15 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) nedeniyle hastaneye yatırılan 12 - 50 yaşındakiler üzerinde yapılan araştırmaya dayanarak Moderna ve Pfizer/BioNtech aşısının yan etkilerine ilişkin görüş paylaştı.

HAS'tan yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarının, Pfizer/Biontech ve özellikle Moderna aşılarının, uygulandıktan sonraki 7 gün içinde 30 yaş altı erkeklerde kalp kası miyokardiyum ile kalp zarı perikardiyumda iltihaplanma riskini artırdığına işaret edildi.

Bu sonuçlar göz önüne alındığında 30 yaş altı kişilere Pfizer/BioNtech aşısının yapılmasının daha uygun olacağı tavsiye edilen açıklamada, Moderna'nın etkinliği baz alındığında 30 yaş üstündekilere yapılmasının daha sağlıklı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, yan etkilerine rağmen hastalığın ölümcül sonuçlarından korunmak için Kovid-19'a karşı aşılanmanın önemi vurgulandı, ayrıca hatırlatıcı doz olarak bilinen 3. doz aşının uygulanması önerildi.

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