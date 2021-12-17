İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,2586
  • EURO
    18,4832
  • ALTIN
    945.694
  • BIST100
    2382.62
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • G7 Sağlık Bakanları: Omicron dünya için en büyük tehdit
Sağlık

G7 Sağlık Bakanları: Omicron dünya için en büyük tehdit

G7 ülkelerinin sağlık bakanları düzenledikleri son toplantıda Omicron'u ve oluşturduğu endişeleri değerlendirdi. Toplantıya ilişkin yapılan resmi açıklamada, “Omicron, küresel halk sağlığı için mevcut en büyük tehdittir” denildi.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 11:15 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 11:15
ABONE OL

Omicron'un oluşturduğu tehdide yönelik iş birliğinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Vakalardaki artıştan derin endişe duyan bakanlar, bu gelişmelerin küresel halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit olarak görülmesi gerektiği konusunda anlaştılar. Yakın işbirliği yapmak, verileri izlemek ve paylaşmak her zamankinden daha önemli. Bu, hızla gelişen durumu ele almanın yolu olacaktır" ifadelerine yer verildi.

AŞILARA ADİL ERİŞİM VURGUSU

Öte yandan aşılara adil erişimin önemine de vurgu yapılan açıklamada, "Bakanlar arasındaki bilgi alışverişinin ardından, hızla büyüyen Omicron dalgasıyla mücadelede birlikte çalışmanın çok önemli olduğu konusunda anlaştılar. Bakanlar teşhis, genom dizileme, aşılar ve terapötiklere adil erişimin önemini vurguladılar" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.