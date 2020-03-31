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Sağlık

Geliştirilen basit bir kan testiyle 50'den fazla kanser türü tespit edilebildi

Bilim insanlarınca yürütülen çalışma sonucunda geliştirilen basit bir kan testinin, çoğunlukla semptomlara rastlanmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit edebildiği bildirildi.

AA31 Mart 2020 Salı 10:35 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:56
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Ayrıntıları "Annals of Oncology" dergisinde yayımlanan test ile ilgili klinik çalışması, Dana-Farber Kanser Enstitüsü, Harvard Tıp Okulu, The Francis Crick Enstitüsü ve Londra Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldü.

Kanser hastaları ve sağlıklı kişilerden alınan 4 binden fazla örnek üzerinde denenen kan testi, bunların yüzde 96'sında kanserin türünü doğru tespit etti.

Testin doğru tespit ettiği türler arasında kolon, akciğer ve yumurtalık kanserinin yer aldığı belirtildi.

Grail şirketi tarafından geliştilen testin, kana tümörlerden sızan çok küçük genetik kod parçalarını ele veren kimyasal değişimleri bulmaya çalıştığı ifade edildi.

Uzmanlar testle ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret ederken kan testinin, bunun tümörlerin, tedavileri daha kolayken teşhis edilmesine olanak tanıyabileceği kaydedildi.

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