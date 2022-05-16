Göz Bankası görme kaybı yaşayan hastalara şifa dağıtıyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Göz Bankası, hastaların nakil için bekleme sürelerini kısaltıyor.

Göz Bankasına başvurup, kısa sürede tedavi olan vatandaşlardan biri de Erol Kaplan (48) oldu.

Doğuştan görme sorunu olan ve son üç yılda bu problemi giderek artan Kaplan, üç aylık bekleyişin ardından sağlığına kavuştu.

Kaplan'ın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Uzman Dr. Hafize Gökben Ulutaş, doğumsal kornea tabakasının içindeki hücrelerde yetmezlik nedeniyle görmesinde azalmanın mevcut olduğunu söyledi.

Ulutaş, Kaplan'ın görme yetisinin son iki yılda git gide azaldığını vurgulayarak, "Hastamızı üç ay takip ettik ve kornea nakline karar verdik. Üç ay sırasını bekledikten sonra hastamızı, Lameller Cerrahi dediğimiz korneanın sadece hastalıklı tabakasını değiştirerek, görmesini daha iyi düzeylere kavuşturduk. Artık gözü daha sağlıklı ve daha iyi görüyor. Şimdi diğer gözü için hastamızı sıraya aldık." ifadelerini kullandı.

Göz Bankasının 2013 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 300 kornea nakli gerçekleştirdiklerini aktaran Uzman Dr. Neslihan Parmak Yener ise Göz Bankasının sadece Bursalılara hizmet etmediğini, bölgeye kornea temini yaptıklarını belirtti.

Göz Bankasında Lameller Cerrahisini başarıyla uygulayabildiklerine dikkati çeken Yener, "Yani hastalıklı doku alınıp yerine sağlıklı doku yerleştirilebiliyor. Bu işleme Lameller Cerrahi ismini veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok fazla kornea nakli yaparak hizmete devam etmeyi istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık üç yıldır görmede yaşadığı sorunların arttığını anlatan Erol Kaplan bu yüzden hastaneden randevu aldığını belirterek, "Kornea nakli gelene kadar üç ay süre verildi. O sırada tedavim yapıldı ve tedaviden sonra ameliyat oldum. Kısa sürede görmeye başladım. Dikişsiz bir ameliyat oldu ve başarılı geçti. Şu anda çalışıyorum ve bir sıkıntı yok. Diğer gözümden de ameliyat olmayı düşünüyorum. Ona da gün aldık. Kornea nakli geldiği zaman diğer gözümden de ameliyat olacağım." ifadelerini kullandı.