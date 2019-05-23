26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1436
  • 6,8589
  • 251.661
  • 84.295
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Grip virüsü ve bakteriler hastalığı yaymak için iş birliği yapıyor

Bilim insanları, grip virüsü ve bakterilerin enfeksiyonu desteklemek için nasıl birlikte çalıştıklarını keşfettiler.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde yapılan araştırmada bilim insanları, influenza virüsünün solunum yollarında sık görülen solunum yolu bakterilerinin yer tutmasına yardımcı olduğunu kanıtladı.
 
Araştırmacılar ilk kez, grip virüsünün ortak solunum yolu bakterilerinin yüzeyine yapıştığını ve bakterilerin solunum yollarını kaplayan hücrelere yapışmasını önemli ölçüde artırabildiğini bildirdi.
 
Araştırmada yer alan Dr. Jason Rosch, “Bakteriler, yüzeylerini grip virüsüyle süslemekte, bu da bakterinin enfeksiyonun erken dönemlerinde solunum dokusuna yapışma kabiliyetini artırmaktadır.” ifadesini kullandı.
 
SONUÇLAR, DAHA ETKİLİ AŞILAR TASARLAMADA FİKİR VERİYOR
 
Bağırsak ve solunum yollarındaki farklı virüsler ve bakteriler arasında karşılıklı olarak faydalı etkileşimler daha önce tespit edilmişti.
 
Rosch, “Araştırmadan elde edilen sonuçlar, daha etkili aşılar tasarlama konusunda bize fikir veriyor.” dedi.
 
Bakteriyel pnömoni, en yaygın ve ölümcül grip komplikasyonlarından biridir. ABD'de grip ve zatürree, önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Grip komplikasyonları için bilinen risk faktörleri olmasına rağmen, bu araştırma solunum patojenleri arasındaki etkileşimin önemsiz olduğunu göstermektedir.
 
Rosch, “Bakteriler ve virüs, solunum sistemine yapışmak için farklı reseptörler kullanır, bu nedenle birlikte çalışmaları onlara bir avantaj sağlayabilir.” dedi.
 
Araştırma bugün Nature Microbiology dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son dakika... Yeni askerlik sistemiyle ilgili sıcak gelişme

Son dakika... Yeni askerlik sistemiyle ilgili sıcak gelişme

'İngiltere Başbakanı May'in yarın istifa etmesi bekleniyor'

'İngiltere Başbakanı May'in yarın istifa etmesi bekleniyor'

Eşini sigortalı gösterenler dikkat

Eşini sigortalı gösterenler dikkat

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

'Kesik baş' cinayetinde Yargıtay kararını verdi

'Kesik baş' cinayetinde Yargıtay kararını verdi

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

Şahin-2 füzesinin deneme atışı başarıyla yapıldı

Şahin-2 füzesinin deneme atışı başarıyla yapıldı

Antalya'da facia... Akrobatın feci sonu

Antalya'da facia... Akrobatın feci sonu
 

POPÜLER HABERLER

ABD metrosunda bayıltan dayak

ABD metrosunda bayıltan dayak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

Fransa'dan Türkiye'ye sürpriz 'SAMP-T' teklifi

Güçlerini birleştirdiler! Lazer silahına hava savunma görevi

Güçlerini birleştirdiler! Lazer silahına hava savunma görevi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA