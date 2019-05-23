Grip virüsü ve bakteriler hastalığı yaymak için iş birliği yapıyor

Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde yapılan araştırmada bilim insanları, influenza virüsünün solunum yollarında sık görülen solunum yolu bakterilerinin yer tutmasına yardımcı olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar ilk kez, grip virüsünün ortak solunum yolu bakterilerinin yüzeyine yapıştığını ve bakterilerin solunum yollarını kaplayan hücrelere yapışmasını önemli ölçüde artırabildiğini bildirdi.

Araştırmada yer alan Dr. Jason Rosch, “Bakteriler, yüzeylerini grip virüsüyle süslemekte, bu da bakterinin enfeksiyonun erken dönemlerinde solunum dokusuna yapışma kabiliyetini artırmaktadır.” ifadesini kullandı.

SONUÇLAR, DAHA ETKİLİ AŞILAR TASARLAMADA FİKİR VERİYOR

Bağırsak ve solunum yollarındaki farklı virüsler ve bakteriler arasında karşılıklı olarak faydalı etkileşimler daha önce tespit edilmişti.

Rosch, “Araştırmadan elde edilen sonuçlar, daha etkili aşılar tasarlama konusunda bize fikir veriyor.” dedi.

Bakteriyel pnömoni, en yaygın ve ölümcül grip komplikasyonlarından biridir. ABD'de grip ve zatürree, önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Grip komplikasyonları için bilinen risk faktörleri olmasına rağmen, bu araştırma solunum patojenleri arasındaki etkileşimin önemsiz olduğunu göstermektedir.

Rosch, “Bakteriler ve virüs, solunum sistemine yapışmak için farklı reseptörler kullanır, bu nedenle birlikte çalışmaları onlara bir avantaj sağlayabilir.” dedi.

Araştırma bugün Nature Microbiology dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.