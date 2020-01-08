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Sağlık

Güney Kore'de ''gizemli solunum yolu hastalığı'' şüphesi

Güney Kore'de nedeni henüz belirlenemeyen ve zatürreye benzetilen 'gizemli solunum yolu hastalığı' şüphesiyle bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

AA08.01.2020  14:46 - Güncelleme: 08.01.2020  14:46

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) yaptığı açıklamada geçen ay Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan kentini ziyaret ettiği belirlenen 36 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine Dongtan'da hastanede karantinaya alındığını bildirdi.

Tedavi altındaki Çinli kadının durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, detaylı testlerin yapılacağı ifade edildi.

KCDC, ülkeye giriş yapanların sağlık durumlarının daha detaylı incelendiğini belirterek, Vuhan kentini ziyaret edenlerin hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.

Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısının 59'a yükseldiği açıklanmıştı. Hastalardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Hastalığın ülkenin güneyinden gelen deniz ürünlerinin satıldığı bir pazardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Hong Konglu yetkililer de yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın geçen aydan bu yana 15 kişide görüldüğünü duyurmuştu.

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