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Sağlık

Alman Tıp Ödülü sahibi Dr. Gürsoy: Hedefim yapay kalp kliniği kurmak

Almanya'nın en prestijli ödülü olan 'Alman Tıp Ödülü'nü 2019 yılında alan yapay kalp cerrahisi uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, 'Hedefim yapay kalp kliniği kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek ve iyileştirmek.' dedi.

AA10 Nisan 2022 Pazar 14:47 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 14:56
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Gürsoy, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki genel merkezinde düzenlenen konferansta, 2012 yılında ilk kez yapay kalp nakli gerçekleştirdiğinde Avrupa'da bu ameliyatı yapan ilk kadın doktor olduğunu söyledi.

Öğrencilik hayatında iyi öğretmenlerden eğitim aldığını ve çok destek gördüğünü belirten Gürsoy, "Göçmen misafir işçi bir ailenin kızı olmaktan utanmadım, aksine bununla gurur duydum. Azim ve gayretle çalışarak ve pes etmeden bu konuma geldim." dedi.

Gürsoy, küçük yaşta kalp kapakçığı rahatsızlığı sebebiyle babasını kaybettiğini, annesinin tek başına 40 yıl boyunca çocuklarını yetiştirmek için çalıştığını ifade etti.

Her zaman doktor olmak istediğini dile getiren Gürsoy, "Hedefim yapay kalp kliniği kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek ve iyileştirmek ve mesleğine benim gibi bakan vicdanlı ve dürüst öğrenciler yetiştirmek." diye konuştu.

Gürsoy, "Buradayım Çünkü İyiyim" isimli kitabını, kadınların kalp cerrahisi gibi mesleklere yönelmesi ve gençlere rol model olması amacıyla yazdığını belirtti.

  • Alman Tıp Ödülü sahibi
  • Dilek Gürsoy
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