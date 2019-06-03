Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Fransa ve İspanya’daki ayrı ekiplerden elde edilen bulgular, fabrikalarda üretilen endüstriyel içerikli yiyeceklerin kanser, obezite ve yüksek tansiyon gibi bir dizi tıbbi rahatsızlıkta etkili olabileceğine dair kanıtlar bulundu.

Paris Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 105 binden fazla insanın diyetleri ve sağlığı hakkında ayrıntılı bilgi topladı. Beş yıldan fazla takip süresinde, en “ultra işlenmiş” gıdaları tüketenler, en çok felç, kalp krizi ve diğer kardiyovasküler problemler açısından risk altındaydı. Diyetteki aşırı işlenmiş gıdaların miktarı 10 puan, örneğin yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseldiğinde, hastalık riski yüzde 12 yükseldi.

Fransız ekibinin bir üyesi olan Mathilde Touvier, halk sağlığı otoritelerinin ihtiyati ilkeyi uygulamaları ve insanlara bu tarz yiyecekleri kesmelerini tavsiye etmeleri için yeterli delil bulunduğunu söyledi. Touvier, “Halk bu yiyeceklerden olabildiğince uzak durmalı. Daha temel diyetlere geri dönmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

İkinci çalışmayı Pamplona'daki Navarra Üniversitesi'nden bir ekip gerçekleştirdi. Araştırmada 1999'dan 2014'e kadar yaklaşık 20 bin İspanyol’un yeme alışkanlıkları izlendi. Çalışma süresince 335 katılımcı öldü. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve sigara içip içmeme gibi faktörler dikkate alındığında, eğilim açıktı. Günde dörtten fazla porsiyon tüketen ultra işlenmiş gıdaların ilk çeyrek tüketicileri, günde iki porsiyondan daha az yiyen alt çeyreklere göre ölme ihtimali yüzde 62 daha fazlaydı. Her ilave servis için, ölüm riski yüzde 18 arttı.

İspanya çalışmasına önderlik eden Maria Bes-Rastrollo, ölüm oranının tüketimin artmasıyla birlikte arttığını, bu durumda ultra işlenmiş gıdaların suçlanacağını şiddetle belirtti. Yiyecekleri nasıl tanıyacağının öğrenilmesinin önemli olduğunu söyleyen Rastrollo, “Ultra işlenmiş yiyecekler ağırlıklı olarak veya tamamen endüstriyel maddelerden yapılır ve ısıtmaya, içmeye veya yemeye hazırdırlar.” dedi.

Touvier, aşırı işlenmiş yiyeceklerin sağlığa nasıl zarar verebileceğinin net olmadığını belirtti. Zayıf besin değeri dikkate alındığında bile, tüketimin hala daha fazla hastalık ve ölüm ile bağlantılı olduğunu söyledi.

City University London'da gıda politikası direktörü ve hükümet tarafından finanse edilen obezite politikası araştırma biriminin önde gelen araştırmacılarından biri olan Prof Corinna Hawkes şunları söyledi:

“Hükümetler, yüksek oranda işlenmiş gıdaların bulunabilirliğini, satın alına bilirliğini ve çekiciliğini kapsamlı bir şekilde azaltmak için daha fazlasını yapmalı.”

Hawkes, “Gıda ve sağlık arasındaki bağlantı konusunda daha fazla araştırma yapmak kritik önem taşıyor. Bildiğimiz çok şey var, ama henüz öğrenmemiz gereken daha çok şey var. Daha büyük bir resim oluşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.