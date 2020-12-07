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Sağlık

Hindistan'da gizemli hastalık alarmı: 300 kişi hastanelik oldu

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin Eluru şehrinde gizemli bir hastalık, 1 kişinin ölümüne, ani bilinç kaybı, titreme ve ağızda köpürme gibi belirtilerle yaklaşık 300 kişinin de ağırlaşarak hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 11:50
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The Times of India’nın haberine göre cumartesi günü Eluru şehrinde bir hastanın ani bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerle hayatını kaybetmesinin ardından 300’e yakın kişi de aynı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki yerel sağlık yetkilileri, hastalığın sinir sistemini etkilediğini fakat kesin sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Yetkililer, hastalığın, su ve gıda kirliliği gibi sebeplerden olmadığına da dikkat çekti.

Hindistan Tıbbi İlimler Enstitüsünden bir araştırma ekibi, yerel sağlık çalışanlarıyla birlikte gizemli hastalığa ilişkin çalışma başlattı.

Bazı sağlık uzmanları, hastalığın kimyasal zehirlenme, hava kirliliği veya bozulmuş sütlerden bazıları da sinir sisteminden kaynaklanabileceğini iddia ediyor.

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