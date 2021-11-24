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Sağlık

Hollanda'da 23 bin 789 vaka ile en yüksek günlük vaka kaydedildi

Hollanda'da son 24 saatte 23 bin 789 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 18:45 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:45
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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 789 arttı.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede vaka sayıları son 9 günde 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2 bin 535'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 505 olduğu ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

- Kapanmanın kapsamı genişletilebilir

Hollanda hükümeti, 3 Aralık'ta yapmayı planladığı Kovid-19 önlemlerine ilişkin toplantıyı 26 Kasım'a aldı.

Hollanda Bilim Kurulu OMT'nin bugünkü toplantısından çıkacak tavsiye kararına göre hükümetin kısmi kapanma tedbirinin kapsamını genişleteceği düşünülüyor.

Hollanda'da birçok hastane yatak kapasitesinin dolması sebebiyle Kovid-19 hastalarına gerekli tedaviyi veremeyecek durumda olduğunu açıklamıştı.

Ülkede yüksek vaka sayıları nedeni ile 13 Kasım'dan bu yana "kısmi kapanma" uygulanıyor.

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