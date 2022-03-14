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Sağlık

İbn-i Sina tam 1000 yıl önce uyardı! Yemekten önce sakın bunu yapmayın...

İbn-i Sina'nın bundan 1000 yıl önce verdiği uyarılar beslenme konusunda araştırmalar yapan insanlar tarafından merak ediliyor. Yemek öncesinde yapılmaması gereken konularda uyarılarda bulunan İbn-i Sina'nın tavsiyeleri şu şekilde...

Akşam14 Mart 2022 Pazartesi 01:56 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 01:56
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Bundan yaklaşık olarak 1000 yıl önce yaşayan ünlü hekim İbn-i Sina yazdığı kitaplarla günümüze ışık tutuyor. Bir çok konuda uzmanlaşan ünlü hekimin beslenme konusunda yaptığı uyarılar Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fi't Tıbb) adlı kitabında önemli yer ediniyor. Günümüzde yaşanan beslenme bozukluklarından şikayet eden insanlar İbn-i Sina'nın tavsiyelerine kulak veriyor. Ünlü hekimin yemekten önce "Dikkat edin" dediği önemli konu şu şekilde...

İBN-İ SİNA REÇETESİ

"Hareket doğal ısıyı harekete geçirir, geliştirir. Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür. Yemekten önce sakın hareketsiz kalmayın ve bir miktar spor yapın. Öncesinde ve sonrasında dinlenin. Yemekten sonra hareket etmeyin.

Tek cins yemek ile yetinilmemeli, farklı yemekler yenmeli. Çünkü bu tedbir bakımından önemlidir. Yemeklerin farklı renklerde olması da önemlidir. Ancak her zaman olması gerekmez. Yemek yağlı ise bunun yanında tuzlu veya acı yerse; yine tuzlu ve acı yerken yağlı bir şey yemesi iyidir. Yemek ekşi ise yanında tatlı yemesi zorunludur. Tatlının yanında ekşi de böyledir."

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