Influencer Özge Tezcan'dan çocuklarda ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik ipuçları

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:54

DİŞ ETLERİNİ DE TEMİZLEMEK GEREKİYOR

Diş bakımının bebeğin ilk dişi çıkmadan önce başlaması gerektiğini belirten Özge Tezcan, "Aslında dişleri göremememiz, orada olmadıkları anlamına gelmiyor. Dişler, hamileliğin ikinci üç aylık döneminde oluşmaya başlıyor. Uzmanlar, doğumda genellikle 20 süt dişinin çenede gelişmiş halde

olduğunu söylüyor. Bu nedenle bebeğiniz diş çıkarmaya başlamadan önce bile, zararlı bakterileri temizlemek için diş etlerini temiz ve nemli bir bez yardımıyla temizlemeniz öneriliyor. Bebeğiniz diş çıkardığında ise pirinç tanesi büyüklüğünde florürlü diş macunu kullanarak bebek diş fırçası yardımıyla nazikçe fırçalamak yeterli" dedi.

BEBEKLERDE DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN BİBERONLA UYUTMAYIN

Diş çürüklerinin bebeklerde dahi görülebileceğine dikkat çeken Özge Tezcan, "Bebeği biberonla uyutmak bebeğin dişlerine zarar verebiliyor. Bir bebeğin dişlerinde saatlerce kalan meyve suyu veya süt, içeriklerinde bulunan şeker nedeniyle diş minesine zarar verebiliyor. Bu da biberon çürüğü olarak adlandırılan diş çürüklerine neden oluyor. Biberon çürüklerini önlemek için uzmanların önerisi, uyku esnasında biberonun ağızda kalmasına izin vermemek. Çocuklar 6 aylık olduklarında ise biberondan damlatmaz bardaklara geçiş yapmak." ifadelerini kullandı.

İLK DİŞ HEKİMİ RANDEVUSU 1 YAŞINDA ALINMALI

Özge Tezcan, süt dişleri çıktıktan sonra uygulanması önerilen rutinlere de değindi: "Uzmanlar, bebeğinizin iki dişi birbirine değdiğinde diş ipi kullanmaya başlayabileceğinizi söylüyor. Diş ipi kullanımı, fırçanın ulaşamadığı yerlerdeki besin artıklarının temizlenmesinde ve diş taşı oluşumunun önüne geçilmesinde çok etkili. Aynı zamanda günde iki kez diş fırçalamaya da devam etmek gerekiyor. Bu süreçte doğru tekniklerin kullanılması içinse mutlaka bir diş hekimine görünmekte fayda var. Keza uzmanlar da ilk diş hekimi randevusunun bir yaşına basar basmaz alınması gerektiği görüşünde."

ŞEKERLİ YİYECEKLERE DİKKAT



Çocuklarda ek gıdaya geçişle birlikte çürük riskine karşı daha dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Özge Tezcan, "Şekerli yiyecekler, meyve suları ve özellikle yapışkan sakızlı şekerler diş minesini aşındırarak çürüklere neden olabiliyor. Çocuklarınız bu yiyecekleri yerse, yemekten sonra ağızlarını çalkalamasını veya dişlerini fırçalamasını sağlamak çok önemli. Aynı şey tatlandırılmış sıvı ilaçlar için de geçerli. Tüm bunlar için 2 yaş civarında çocuğunuza fırçalarken tükürmeyi öğretmeniz gerekiyor. Diş macunu yutma olasılığı yüksek olduğundan, fırçalarken 8 yaşından küçük çocuklarınızı daima denetlemelisiniz" diye konuştu.

EBEVEYNLERİN ROL MODEL OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Özge Tezcan, çocuklara ağız ve diş sağlığına yönelik alışkanlıklar kazandırırken ebeveynlerin de bu rutinlere eşlik etmesi gerektiğini hatırlattı. Tezcan, "Çocuklarımız için her konuda olduğu gibi ağız ve diş bakımı rutinlerinde de birer rol modeliz. Bizi günde en az iki kez diş fırçalarken görmelerine olanak tanımak, kendi rutinlerimizi onlarla aynı zamana denk getirmek veya onlara eşlik etmek yararlı olabilir. Öte yandan diş sağlığı konusunda çocuklarımıza yalnızca rol model değil, kimi zaman da sebep olabildiğimizi unutmamak gerek. Diş çürümesine veya diş eti hastalığına yatkınsanız, çocuklarınız da yüksek risk altında olabiliyor ve düzenli fırçalama ve diş ipi kullanma alışkanlıkları bile bir çürüğü engellemeye yetmiyor. Bu nedenle çocuğunuz diş ağrısından şikayet ederse, zaman kaybetmeden diş hekiminizi aramakta fayda var" dedi.