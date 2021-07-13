İnsanoğlu aşı olurken bile doğayı mahvetti! Sahilin durumu içler acısı

star.com.tr 13 Temmuz 2021 Salı 11:12 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 11:14

New Jersey'nin meşhur Jersey Shore'daki sahile çıkan kıyı şeridi sakinleri, inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı. Covid-19 pandemisiyle mücadelede aşılamayı hızlandırırken, sahile vuran şırıngalar şaşkınlığa neden oldu.

Yerel haber kaynağı NBC New York'ta yer alan habere göre, Garden State'teki Sandy Hook'tan Long Branch'e kadar olan sahil şeridinde, yüzlerce şırınga bulundu.

İlk önce sahil devriyelerinin tespit ettiği olay, kısa sürede kıyı şeridi sakinlerince de fark edildi.

Karaya vuran şırıngaları tespit eden birçok sahil devriyesinden birinde görevli olan Kathrine Gough, "Eldivenlerim vardı ama, dokunamadım. Oldukça garip bir olay. Çünkü insanlar sorular soruyordu ve tam olarak neler olduğunu bilmiyorduk.' dedi.

Endişe verici gelişme, nihayetinde plaj sakinlerine bir dizi uyarı ve hafta sonu boyunca geçici 'sahil kapanışlarına' yol açsa da, plajların çoğu kapsamlı denetimler yapıldıktan sonra açıldı.

İnsanoğlunun aşı olurken bile doğaya verdiği zarar ise, yürekleri sızlattı.

ŞIRINGALAR NEREDEN GELİYOR?

Yerel yetkililer, şırıngaların bölgede son zamanlarda yaşanan şiddetli fırtınalar ve kuzey Jersey ve yakındaki New York City'de taşan kanalizasyon sistemleri nedeniyle Jersey kumsallarına geldiğini söylüyor.

Surfrider Vakfı'nın Jersey Shore bölümünün başkanı Mike Castellano, NJ.com'a , bölgeye her fırtına çarptığında, takip eden günlerde çeşitli atıkların kıyıya vurmaya başladığını söyledi.

Geçmiş araştırmalarda, insanların iğnelerini çöp kutusuna atmak yerine tuvalete atmaları sonucunda, şırıngaların şehir kanalizasyon sistemlerine girdiği ileri sürüldü.,

DURUM KONTROLDEN ÇIKTI?

New Jersey'de yaşanan olayın yanı sıra, California'da da benzer bir durum yaşanıyor. Yetkililere göre, durum o kadar kontrolden çıktı ki, sifonlu iğneler Sacramento'daki kanalizasyon sistemlerinde ciddi hasara neden oluyor.

Öte yandan, New Jersey bölgesi için yeni fırtınalar beklenildiği bildiriliyor.

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