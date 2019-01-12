İnteraktif ameliyat

Türk Gastroenteroloji Derneği ve Gastrointestinal Endoskopi Derneği’nin de katkılarıyla gerçekleşen operasyonları, farklı illerden gelen 100 gastroenteroloji uzmanı konferans salonundan canlı olarak izledi. Ameliyatları takip eden uzman hekimler, operasyona canlı olarak bağlanarak sorular da yöneltti. Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, 2 gün süren operasyonların büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: Hekimlerimiz deneyimlerini alarak bölgelerine gidecek ve pratikte bunu devam ettirecek. Yaptığımız kapalı yöntemlerle hastaların büyük bir cerrahi işlemegirmelerine gerek kalmıyor.