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İnteraktif ameliyat

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ve Prof. Dr. Dilek Oğuz moderatörlüğünde, çeşitli pankreas rahatsızlıkları bulunan 15 hastaya, endoskopik ultrasonografik yöntem uygulandı.

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Türk Gastroenteroloji Derneği ve Gastrointestinal Endoskopi Derneği’nin de katkılarıyla gerçekleşen operasyonları, farklı illerden gelen 100 gastroenteroloji uzmanı konferans salonundan canlı olarak izledi. Ameliyatları takip eden uzman hekimler, operasyona canlı olarak bağlanarak sorular da yöneltti. Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, 2 gün süren operasyonların büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: Hekimlerimiz deneyimlerini alarak bölgelerine gidecek ve pratikte bunu devam ettirecek. Yaptığımız kapalı yöntemlerle hastaların büyük bir cerrahi işlemegirmelerine gerek kalmıyor. 

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