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Sağlık

Kayseri'de işçinin kopan parmakları 6 saat süren operasyonla dikildi

Kayseri'de bir fabrikada elini elektrikli testereye kaptıran işçinin kopan üç parmağı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

AA29.01.2020  13:53 - Güncelleme: 29.01.2020  13:53

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada boru keserken sol elini testereye kaptıran Ahmet Bilge'nin üç parmağı koptu.

112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Bilge'nin parmakları, el cerrahisi uzmanları Opr. Dr. Kaan Gürbüz ve Opr. Dr. Yakup Ekinci tarafından gerçekleştirilen ve 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Bilge, ameliyat sonrasında elindeki kesiden dolayı oluşan ölü hücrelerin hızlı tamiri için hiperbarik oksijen tedavisi gördüğünü ve parmaklarını hareket ettirmeye başladığını belirtti. Bilge, doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

Opr. Dr. Yakup Ekinci ise iş kazalarının pek çoğunda ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını aktardı.

Bu konuda el cerrahisi ekibiyle başarılı operasyonlar yaptıklarını anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Tabii ki operasyon bu işin sadece ilk basamağı. Tedavinin devamını sağlamak için başarılı bir operasyon gerekmekte. Ahmet Bey de olduğu gibi cilt defektlerinin de olduğu önemli yaralanmaların devamında hiperbarik oksijen tedavisi uygulayarak hasar gören uzuvların onarımlarını tamamlıyoruz. Daha sonrasında hastanın elini tam anlamıyla kullanabilmesi için de fizik tedavi sürecine başlamış olacak. Kendisine yine bu konuda da destek vereceğiz."

Hiperbarik Ünitesi Sorumlusu Su Altı Hekimliği Uzmanı Dr. Mehmet Emin Akçıl da Ahmet Bilge'de dolaşım azalması dolayısıyla uzuvlarda morarma ortaya çıktığını, bu nedenle ameliyatın ardından hiperbarik oksijen tedavisine aldıklarını ifade ederek, morarmanın tedaviye başlanmasından 3 gün sonra durduğunu ve yaralarının iyileştiğini belirtti.

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