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Sağlık

İsviçre'den koronavirüse karşı 32 milyar franklık ilave yardım paketi

İsviçre Federal Konseyi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) zarar gören şirketler ve işçileri desteklemek için 32 milyar İsviçre frangı tutarında yeni yardım paketi açıkladı.

AA20 Mart 2020 Cuma 20:14 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 20:14
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Konsey'in başkent Bern'de yapılan toplantısının ardından yapılan açıklamada, 13 Mart'a ilan edilen 10 milyar frank tutarındaki yardım paketinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle zarar gören şirket ve çalışanlar için 32 milyar franklık ilave kaynak oluşturulduğu belirtildi.

Böylelikle, iki aşamada duyurulan ve toplam 42 milyar frangı bulan yardım paketi İsviçre tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, işletmelerin gelirlerinin yüzde 10'u kadar kredi çekebileceği, bunun 500 bin frangının derhal ödeneceği aktarıldı. Bankalardan çekilecek kredi miktarı ise firma başına 20 milyon frangı aşamayacak.

Yardım paketiyle işletmelerin finansal kısıtlamalarla karşılaşamaması ve işçilere ücret ile kira ödemelerinin aksamamasının amaçlandığı vurgulandı.

5 KİŞİDEN FAZLA DIŞARI ÇIKAN GRUPLARA 100 FRANK PARA CEZASI

Öte yandan, İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset ise yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda 5 kişiden fazla dışarı çıkan gruplara kişi başına 100 frank para cezası getirildiğini söyledi.

Berset, 65 yaş üstü kişilerin evinde kalması gerektiğini ifade ederek, diğerlerinin de alışveriş, doktor ve iş dışında dışarı çıkmamasını istedi.

Ülkede sokağa çıkma yasağının olmadığını dile getiren Berset, "Ama buna yakınız" dedi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, 4 bin 840'a, kantonlardan gelen rakamlara göre de ölü sayısı 51'e yükseldi.

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