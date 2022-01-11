İtalya'da korona virüs salgınında vaka rekoru

IHA 11 Ocak 2022 Salı 23:56 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 23:57

Avrupa'da Covid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış devam ediyor. İtalya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 220 bin 532 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 7 milyon 774 bin 863'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 294 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 139 bin 559'a yükseldi. Ülkede aktif vaka sayısı 2 milyon 134 bin 366 olurken, iyileşen hasta sayısı 90 bin 456 olarak kayıtlara geçti

59 milyondan fazla nüfuslu İtalya'da halkın yüzde 75.7'si korona virüse karşı tamamen aşılandı.