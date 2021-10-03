İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 131 bini aştı

AA 3 Ekim 2021 Pazar 19:50 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 19:50

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 285 bin 960 testte 2 bin 968 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 682 bin 34'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 92 bin 967 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 artarak 131 bin 31'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 716 artışla 4 milyon 458 bin 36'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 85 milyon 151 bin 572 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 721 bin 583 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 95 bin 300 kişiye ek doz aşı yapıldı.