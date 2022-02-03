İtalya'da son 24 saatte 112 bin 691 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 22:47 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 22:47

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 915 bin 337 testte 112 bin 691 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 348 bin 701'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 328 bin 230'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1457'ye geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 414 artarak 147 bin 734'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 191 bin 938 artışla 8 milyon 872 bin 737'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 129 milyon 155 bin 923 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 452 bin 963 oldu. Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 34 milyon 147 bin 257 hatırlatıcı doz uygulandı.

Öte yandan, Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, 27 Ocak'ta Avrupa İlaç Ajansı'ndan (AIFA) onay alan Pfizer'ın geliştirdiği "Paxlovid" ilacının yarından itibaren bölgelere dağıtımına başlanacağını duyurdu. Figliuolo, ilk seferde 11 bin 200 kutunun bölgelere ulaştırılacağını açıkladı.