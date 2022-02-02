İtalya'da son 24 saatte 118 bin 994 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 20:20

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 964 bin 521 testte 118 bin 994 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 235 bin 745'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 407 bin 626'ya geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 395 artarak 147 bin 320 oldu.



İyileşenlerin sayısı da 187 bin 816 artışla 8 milyon 680 bin 799'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 128 milyon 758 bin 201 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 414 bin 608 oldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 33 milyon 842 bin 101 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, Başbakan Mario Draghi liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulunun, en az 3 doz aşısını yaptıranlar ya da en az 2 doz aşısı olup üstüne Kovid-19 geçirenler için, sosyal faaliyetler ve seyahatlerde gereken, aşı sertifikası olarak bilinen "Yeşil Geçiş" belgesini, geçerlilik süresini kaldırarak süresiz hale getirmeyi planladığı belirtildi.