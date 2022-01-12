İtalya'da son 24 saatte 196 bin 224 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:17

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 190 bin 567 testte 196 bin 224 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



Bugünkü vaka sayısı, düne göre düşüş gösterdi. Ülkede dün kaydedilen 220 bin 532 vaka, salgının başladığı şubat 2020'den bu yana bir günde kayıtlara geçen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Vaka sayısının 7 milyon 971 bin 68'e ulaştığı ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 2 milyon 222 bin 60 oldu.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 313 artarak 139 bin 872'ye yükseldi. Bugün açıklanan günlük ölüm sayısı içinde önceki aylarda eksik yazılan ölümlerin de olduğu belirtildi.

İyileşenlerin sayısı da 108 bin 198 artışla 5 milyon 609 bin 136'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 117 milyon 19 bin 459 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 724 bin 168 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,5'i buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3'üncü doz aşılamada 24 milyon 314 bin 983 hatırlatıcı doz uygulandı.