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Sağlık

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 405 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti.

AA1 Ekim 2021 Cuma 20:17 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 20:17
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 469 testte 3 bin 405 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 675 bin 758'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 93 bin 652'ye geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 130 bin 973'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 7 artışla 4 milyon 451 bin 133'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 84 milyon 874 bin 329 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 568 bin 410 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 82 bin 419 kişiye ek doz yapıldı.

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