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Sağlık

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 51 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 20:14 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 20:14
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 308 bin 836 testte 3 bin 804 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 669 bin 355'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 94 bin 308'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51 artarak 130 bin 921'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 714 artışla 4 milyon 447 bin 126'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 84 milyon 612 bin 928 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 417 bin 178 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 71 bin 611 kişiye ek doz aşı yapıldı.

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